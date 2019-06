Polémique après l'évacuation musclée de manifestants écolos à Paris

PARIS, 30 juin (Reuters) - Des éclaircissements ont été demandés par le ministère de l'Intérieur sur les conditions de l'évacuation par les forces de l'ordre de manifestants écologistes qui bloquaient le pont de Sully vendredi à Paris, a déclaré dimanche la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

"Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner (...) a demandé qu'une inspection technique des CRS soit réalisée pour comprendre ce qui s'est passé", a-t-elle dit sur LCI.

"Il a également demandé un rapport et des explications au préfet de police. Une fois que nous aurons cela, nous pourrons en juger" et "éventuellement en tirer toutes les conséquences", a-t-elle ajouté.

La polémique montait depuis vendredi après la diffusion de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montant des CRS aspergeant de gaz lacrymogène à bout portant des manifestants assis sur le pont.

Ces manifestants s'étaient rassemblés pour un sit-in à l'appel du mouvement Extinction Rebellion, un mouvement prônant la désobéissance civile né au Royaume-Uni.

"Je crois qui les militants en question participaient à un rassemblement qui n'était ni déclaré ni autorisé" mais "ça ne justifie pas le gazage en plein visage et avec une telle proximité évidemment", a-t-elle observé, tout en apportant "tout son soutien" à des forces de l'ordre "soumis à des charges de travail qui sont démentielles".

Evoquant des images "extrêmement choquantes", Sibeth Ndiaye a cependant appelé à "prendre les choses avec prudence" en précisant ne pas avoir "vu la vidéo de bout en bout".

A l'inverse, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a précisé sur BFMTV avoir "regardé la vidéo dans son entier".

"Au début, les CRS appellent les manifestants à débloquer (…) Ce sont des manifestants d'ailleurs très radicaux d'une organisation qui s'appelle Extinction Rebellion", a expliqué le numéro deux du gouvernement.

"Quand vous leur demandez pacifiquement de dégager la voie, c'est ce qu'ont fait les forces de l'ordre avec des haut-parleurs et qu'évidemment ils refusent (...) on est obligé de mobiliser des CRS pour prendre les personnes une par une et essayer de les enlever", a-t-il dit.

"Ça se finit avec l'utilisation en effet de gaz qui ont pour but que les gens s'en aillent".

(Myriam Rivet, édité par Pierre Serisier)