Politique de cohésion de l'UE : 286,5 millions d'euros pour la France, Malte et la Slovénie

La Commission a approuvé la modification de cinq programmes opérationnels (PO) dans le cadre de REACT-EU afin d'augmenter de 286,5 millions d'euros le financement disponible pour les investissements en France, à Malte et en Slovénie pour contribuer à lutter contre les effets de la pandémie de coronavirus et préparer la reprise.

En France, les révisions permettent l'ajout de 166,4 millions d'euros supplémentaires aux PO 'Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes' pour renforcer la résilience des systèmes de santé régionaux, l'économie numérique et le tourisme, ainsi que la transition environnementale et la mobilité durable. Il apportera en même temps un soutien financier aux petites et moyennes entreprises, à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi et la création d'emplois, ainsi que à l'apprentissage et l'orientation professionnelle.

À Malte, la modification du 'programme du Fonds social européen de Malte' générera 111,2 millions d'euros supplémentaires qui seront investis dans la sauvegarde de 37 500 emplois grâce au financement des programmes de chômage partiel fournissant une aide au revenu des salariés touchés par la crise.

Cela s'ajoute à la réattribution de 53 millions d'euros de financement de la cohésion vers les besoins pressants dus à la pandémie de décembre 2020 dans le cadre de la Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) et Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII +).

En Slovénie, le PO de soutien du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) recevra 8,9 millions d'euros supplémentaires en 2021 pour fournir de la nourriture et d'autres mesures d'accompagnement telles que des conseils individuels pour atténuer l'impact de la crise du coronavirus sur les personnes les plus vulnérables. REACT-EU fait partie de NextGenerationEU et fournit un financement supplémentaire de 50,6 milliards d'euros (en prix courants) aux programmes de la politique de cohésion durant 2021 et 2022.

Les mesures visent à soutenir la résilience du marché du travail, les emplois, les PME et les familles à faible revenu, ainsi que la mise en place de fondations à l'épreuve du temps pour les transitions vertes et numériques et une reprise socio-économique durable.