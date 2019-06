Politique monétaire de la Fed : un régime monétaire de dominance de la dette

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« Notre grille d’analyse de la politique monétaire de la Fed repose sur le cadre d’une ‘dominance’ de la dette privée », explique Pictet Wealth Management. Les années « QE » (quantitative easing) ont vu la dette des entreprises augmenter sensiblement, ce qui en retour contraint beaucoup la Fed, elle qui a justement peur d’engendrer une récession. Selon Pictet, ce que cela veut dire est que la Fed est quasi « condamnée » à garder les taux bas pour éviter les accidents de parcours ; elle sait que la longévité du cycle repose justement sur des taux de financement bas.A court terme, cela veut aussi dire qu'elle pourrait finalement succomber aux appels du marché et délivrer des baisses de taux de type ‘assurantiel'." Le risque concernant les taux d'intérêt sont à la baisse dans les prochaines années, d'autant que la Fed est prête à fermer les yeux si un petit épisode d'inflation se matérialisait ", note Pictet.Avant de conclure : " de facto, on est déjà dans une forme de cadre ‘MMT' (Modern Monetary Theory) appelé dans certains cercles universitaires et politiques ".