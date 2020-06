Pologne-Le président sortant en tête au 1er tour de la présidentielle

VARSOVIE, 28 juin (Reuters) - Le président sortant Andrzej Duda est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle organisée dimanche en Pologne, selon un sondage de sortie des urnes, ouvrant la voie à un second tour serré qui pourrait façonner les futures relations du pays avec l'Union européenne.

La réélection du président sortant, allié du gouvernement, est cruciale pour le parti conservateur nationaliste au pouvoir Droit et Justice (PiS) qui joue l'avenir de ses réformes, y compris celle controversée de la justice.

Le président, qui affrontera le maire libéral de Varsovie Rafal Trzaskowski au second tour, a le pouvoir d'opposer son veto à des lois.

Rafal Trzaskowski, à la tête de Plateforme Civique, a promis de mettre un coup d'arrêt à des réformes qui portent atteinte selon lui à la démocratie.

Les résultats définitifs du premier tour seront connus plus tard dans la semaine.

Selon des sondages de sortie des urnes, Andrzej Duda a recueilli 41,8% des voix tandis que Rafal Trzaskowski est arrivé second avec 30,4%. Aucun des onze candidats n'ayant obtenu plus de 50% des voix au premier tour, le deuxième tour se tiendra le 12 juillet. (Pawel Florkiewicz, Marcin Goclowski et Alan Charlish, version française Gwénaëlle Barzic, édité par Blandine Hénault)