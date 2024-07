La montée en puissance des marchés prédictifs, incarnée par Polymarket, prend une ampleur sans précédent à l’approche des élections présidentielles américaines. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Riot Platforms rattrape le leader

Riot Platforms, spécialisé dans le minage de Bitcoin, a augmenté son hashrate (puissance de calcul) de 50 %, devenant ainsi la deuxième plus grande firme de minage au monde après Marathon Digital. En juin, cette opération a permis une production de 255 BTC, ce qui a permis d’augmenter leur total de réserves à 9 334 BTC. Riot a atteint un hashrate de 22 EH/s grâce à de nouveaux équipements, et prévoit de l'augmenter à 31,5 EH/s d'ici fin 2024. La stratégie énergétique efficace de l'entreprise a également permis de réduire les coûts d'électricité, ce qui renforce sa position dans l'industrie.

L’Allemagne se déleste de ses bitcoins

Le gouvernement allemand continue de vendre ses réserves de bitcoins, en transférant 2 500 BTC vers diverses plateformes d'échange. Ces ventes, en ligne avec celles du gouvernement américain et les remboursements de Mt. Gox, augmentent la pression sur le prix du BTC ces derniers jours. Le gouvernement allemand détient 13 000 BTC grâce à des saisies judiciaires. Quelques semaines plus tôt, le gouvernement allemand a transféré 6 500 Bitcoins vers une nouvelle adresse.

Australie : Lancement d’un 2ème ETF Bitcoin Spot

L'Australie s'apprête à lancer son deuxième ETF Bitcoin Spot, le BTXX, par DigitalX sur la bourse Cboe Australia, ce qui suit le lancement de l'IBTC par Monochrome Asset Management en juin 2024. Ces ETF facilitent l'accès au bitcoin pour les institutions et entreprises, bien qu'ils ne permettent pas de bénéficier directement des applications existantes sur le réseau Bitcoin. Malgré des volumes modestes en Australie, ce lancement pourrait capturer davantage d'intérêt si le cours du BTC rebondit.

Marketing : Polkadot a la main lourde

L'écosystème Polkadot, fondé par Gavin Wood (cofondateur d’Ethereum), fait polémique après avoir alloué 37 millions de dollars à des fins de marketing, soit 42 % de ses dépenses semestrielles. Ces dépenses incluent des événements sportifs, la rémunération d'influenceurs, des conférences, et de la publicité numérique, suscitant des critiques sur leur utilité. Polkadot justifie ces coûts comme courants pour des blockchains de cette ampleur, affirmant que la communauté a approuvé ces dépenses via un vote de gouvernance.



Polkadot spent $37m USD in outreach during the first half of 2024, targeting new users, developers, and businesses



• $10m on ads/sponsorships

• $4.4m on influencers

• $4m on digital ads



Yet Polkadot still seems invisible on X and elsewhere. pic.twitter.com/pk0haLvuNm — Ignas | DeFi (@DefiIgnas) July 1, 2024

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Début juin, nous avions déjà exploré la montée en puissance des marchés prédictifs. Mais seulement un mois plus tard, Polymarket bat tous les records. La valeur totale bloquée (TVL - Total Locked Value) dans les contrats a grimpé à 48 millions de dollars et les volumes mensuels atteignent les 111,5 millions de dollars (en juin).



TVL Polymarket

DefiLlama

Volumes mensuels sur Polymarket

Dune

En l'espace d'un an seulement, la valeur totale bloquée a été multipliée par 8,2 et le volume mensuel a été multiplié par 17,98. Comment cela s'est-il produit, me direz-vous ? En un mot : la politique américaine.



Parmi les douze marchés actuels mis en évidence sur la page d'accueil de Polymarket, onze tournent autour de l'élection présidentielle américaine. Les utilisateurs de Polymarket ne font pas la queue pour spéculer sur le prochain jeton crypto qui atteindra le premier le milliard de dollars ; ils sont massivement attirés par les paris sur le vainqueur de l'élection présidentielle de 2024. Le marché duvainqueur de l'élection présidentielle de 2024 a capté 240,7 millions de dollars.

Qui gagnera les élections présidentielles américaines ?

Polymarket

Candidat démocrate 2024: 99 millions de dollars collectés

Biden se retire de la course à la présidence : 13,3 millions de dollars collectés

Pour les fans de football, un marché est ouvert sur le vainqueur de l’Euro 2024 : 4,1 millions d’euros collectés

Pour illustrer l'impact explosif de la politique sur le Polymarket, prenons l'un des marchés récents les plus captivants de la crypto-monnaie : "Un ETF Ethereum sera-t-il approuvé d'ici le 31 mai ?" Ce marché a clôturé avec un montant stupéfiant de 13,2 millions de dollars de paris.Je suppose que vous comprenez maintenant les principes de base de Polymarket :

Par exemple, si le marché pense qu'il y a 63 % de chances que Donald Trump soit le vainqueur des élections présidentielles, les actions de ce résultat coûtent 63 cents et rapportent 1 dollar si la prédiction se réalise.

Naturellement, le prix des actions fluctue en fonction de la demande et de l'offre, ainsi que des nouvelles informations disponibles qui peuvent affecter la probabilité perçue de l'événement. Les utilisateurs peuvent acheter ou vendre des actions à tout moment avant la conclusion de l'événement.



Une fois l'événement conclu, les actions du résultat gagnant sont payées à 1 dollar chacune, tandis que les actions des résultats perdants ne valent plus rien. Les utilisateurs qui ont parié correctement réalisent un profit basé sur la différence entre le prix d'achat des actions et le paiement de 1 dollar par action.

Le nom de Polymarket provient de Polygon, une solution de couche 2 d'Ethereum qui permet à la plateforme de maintenir les coûts de transaction à un niveau très bas.Lorsqu'un nouveau marché de prédiction émerge sur Polymarket, un contrat intelligent est créé sur la blockchain. Ce contrat décrit les paramètres du marché, y compris les résultats potentiels, les délais et les détails de négociation connexes. Ce contrat protège les fonds des participants, garantissant l'authenticité et l'intégrité du marché.

Polymarket a clôturé son cycle de financement de série B, levant 45 millions de dollars avec la participation du Founders Fund de Peter Thiel, de 1confirmation, de Dragonfly, de ParaFi et de Vitalik Buterin (cofondateur d’Ethereum).Le problème auquel Polymarket est confronté est que la plateforme n'a essentiellement que jusqu'au début du mois de novembre pour tirer parti de l'élan politique actuel. Cela n'est pas nécessairement préjudiciable, car Polymarket ne s'appuie pas sur un jeton natif. Cependant, le maintien de cette adéquation produit-marché et le maintien de l'intérêt au-delà des événements politiques pourraient constituer un défi pour la plateforme.



L'accès à Polymarket n'est pas compliqué, mais il nécessite une certaine familiarité avec les pratiques cryptographiques natives courantes qui ne sont pas bien comprises par le grand public : paiement du gaz, connexion des portefeuilles, utilisation de l'USDC et transferts de jetons.



Cela dit, la liste des inconvénients de Polymarket est assez courte. La plateforme n'a pas terni son nom avec un airdrop raté, a maintenu des frais et des spreads ridiculement bas, a trouvé un marché explosif et a ajouté une couche de profondeur au cas d'utilisation des cryptomonnaies dans les marchés de prédiction.

Polymarket offre un premier aperçu fascinant de l'avenir des marchés de prédiction, qui pourraient théoriquement se transformer en une industrie de plusieurs milliards de dollars. Bien que cela puisse sembler ambitieux, ce n'est pas hors du champ des possibles.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

Le marché de 11 milliards de dollars qui favorise l’économie des arnaques aux cryptomonnaies (Wired, en anglais)

Après 10 ans d’attente, le Bitcoin de Mt.Gox est enfin de retour (Wired, en anglais)