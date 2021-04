Polypeptide fera son entrée à la Bourse suisse le 29 avril prochain

Zurich (awp) - La première entrée en Bourse de l'année en Suisse se concrétise. A compter du 29 avril prochain, les actions du fournisseur suédois de composants pour l'industrie pharmaceutique Polypeptide seront cotées à la Bourse suisse SIX. La fourchette du prix d'émission est fixée entre 57 et 68 francs suisses par titre.

Au total, 3,5 millions de nouvelles actions seront émises, alors que 8,5 millions de titres existants seront offerts aux investisseurs, indique mercredi Polypeptide.

Par ailleurs, il existe une option de surallocation jusqu'à 1,75 million de titres. Cela représenterait au total 40% du capital-actions.

Le volume de l'offre oscillerait ainsi entre 664 et 779 millions de francs suisses. Et si l'option de surallocation est exercée, il varierait entre 764 et 896 millions de francs suisses.

Polypeptide avec ses plus de 900 collaborateurs produit des composants pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et cosmétique. Le groupe basé à Zoug est un concurrent du bâlois Bachem.

dm/uh/vj/lk/fr