Polypeptide veut être coté à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Le producteur de chaînes d'acides aminés Polypeptide a l'intention de se faire coter à la Bourse suisse d'ici fin juin. Le groupe aux origines suédoises veut faire placer 40% de son capital-actions après l'entrée sur la place zurichoise.

Les fonds levés par cette opération doivent permettre de régler les dépenses courantes, soutenir le développement de la société vers d'autres domaines d'activité et de "profiter d'opportunités de croissance organique et non-organique", selon un communiqué publié lundi.

Polypeptide, fondé en 1952 et qui dispose de sites de production en Europe, aux Etats-Unis et en Inde, emploie plus de 900 personnes.

L'année dernière, l'entreprise a dégagé un chiffre d'affaires de 223 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 62 millions.

al/ck