Pompeo à Bruxelles mercredi pour s'entretenir avec le chef de l'Otan

WASHINGTON, 12 janvier (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo se rendra mercredi à Bruxelles pour s'entretenir avec des représentants de l'Otan, a fait savoir lundi le département d'Etat américain, pour ce qui devrait être son ultime déplacement en tant que chef de la diplomatie du président américain sortant Donald Trump.

Mike Pompeo rencontrera pendant son séjour le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, et la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Sophie Wilmès, a précisé le département d'Etat. (Humeyra Pamuk et Eric Beech; version française Jean Terzian)