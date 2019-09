Pompeo accuse l'Iran des attaques contre des sites pétroliers saoudiens

WASHINGTON, 14 septembre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a accusé samedi l'Iran d'être responsable des attaques de drone contre des installations pétrolières saoudiennes.

Deux installations de la compagnie pétrolière Aramco, dont le plus grand site mondial de transformation de brut, ont été attaquées samedi par des drones dans l'est de l'Arabie saoudite, provoquant des incendies maîtrisés et, selon des sources proches du secteur, une perturbation de la production.

Les attaques ont été revendiquées par le mouvement yéménite Houthi. Mais Pompeo a affirmé que "rien ne prouve que ces attaques venaient du Yémen".

"Téhéran est derrière une centaine d'attaques contre l'Arabie saoudite tandis que (le président Hassan) Rohani et (son ministre des Affaires étrangères Mohamad Javad) Zarif prétendent s'engager dans la diplomatie", poursuit-il sur Twitter.

"Au milieu de tous ces appels à une désescalade, l'Iran vient de lancer une attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique de la planète." (Bureau de Washington Henri-Pierre André pour le service français)