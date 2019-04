Pompeo appelle l'Otan à s'adapter aux nouvelles menaces, évoque Russie et Chine

(Déclarations supplémentaires)

WASHINGTON, 5 avril (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a appelé jeudi ses alliés de l'Otan à s'adapter aux nouvelles formes de menaces à travers le monde, pour faire face notamment aux ambitions de la Russie, à la concurrence stratégique de la Chine, à la menace iranienne et aux migrations incontrôlées.

Il s'exprimait à Washington à l'ouverture d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance atlantique fondée il y a tout juste 70 ans.

"Nous devons adapter notre alliance pour faire face aux nouvelles menaces qui apparaissent (...), l'agression russe, les migrations incontrôlées, les cyberattaques, les menaces sur la sécurité énergétique, la concurrence stratégique chinoise, notamment dans la technologie et la 5G, et beaucoup d'autres choses", a-t-il dit.

A l'issue de la réunion, le chef de la diplomatie américaine a déclaré aux journalistes que les membres de l'Otan avaient convenu de la nécessité que la Russie retire les troupes qu'elle a déployées au Venezuela en soutien au président en exercice Nicolas Maduro. Les Etats-Unis et de nombreux pays reconnaissent le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, comme président légitime.

La question du Venezuela, a précisé Pompeo, a été évoquée lors de discussions sur l'activité militaire croissante de la Russie à l'étranger, notamment en mer Noire où les forces russes ont arraisonné en novembre dernier trois bâtiments de guerre ukrainiens.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a de nouveau mis en garde contre la menace que fait peser la Russie sur l'Alliance Atlantique, comme il l'avait fait mercredi devant le Congrès des Etats-Unis.

S'exprimant devant les journalistes, Stoltenberg a souligné que les violations par Moscou du traité de 1987 sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI) reflétaient "un comportement déstabilisateur".

Dans un document publié début 2018, l'armée américaine a souligné que contrer les ambitions de la Chine et de la Russie était au coeur de sa nouvelle stratégie.

Mike Pompeo a également insisté sur la nécessité pour les pays de l'Otan de renforcer leurs défenses face aux attaques informatiques.

Les Etats-Unis ont déjà fait savoir qu'ils ne collaboreraient pas avec les pays qui adoptent les systèmes de la compagnie chinoise Huawei, une initiative que l'Union européenne a refusé d'imiter.

Depuis son arrivée à la Maison blanche, le président Donald Trump a également mis la pression sur ses alliés de l'Otan pour qu'ils augmentent leurs dépenses militaires, conformément aux engagements pris en 2014 au Pays de Galles qui prévoient que chaque pays membre consacre 2% de son PIB à la défense.

S'adressant aux journalistes au début de la réunion, Stoltenberg a dit s'attendre à ce que tous les pays du bloc, y compris l'Allemagne, respectent cet engagement.

"Nous n'avons pas fait cette promesse pour plaire aux Etats-Unis. Nous l'avons faite parce que nous vivons dans un monde encore plus imprévisible et incertain", a-t-il souligné. (Lesley Wroughton et David Brunnstrom; Guy Kerivel et Jean Terzian pour le service français)