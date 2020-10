Pompeo écourte son voyage en Asie après la contamination de Trump au COVID-19

WASHINGTON, 4 octobre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo partira pour le Japon dimanche, mais il n'ira pas en Mongolie et en Corée du Sud comme prévu initialement, a annoncé samedi le département d'Etat américain.

Mike Pompeo devait se rendre dans ces trois pays d'Asie du quatre au huit octobre. Il rentrera finalement à Washington le six octobre, après son voyage au Japon.

Mike Pompeo a déclaré qu'il prévoyait toujours de se rendre à Tokyo lors d'un discours "virtuel" délivré samedi.

"Vous devez savoir que je me sens bien, je vais très bien. J'ai subi deux tests en deux jours. Je me porte aussi bien que possible et je prévois toujours de me rendre en Asie demain", a-t-il déclaré. (Humeyra Pamuk; version française Camille Raynaud)