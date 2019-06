Pompeo espère une reprise imminente des négociations avec Pyongyang

WASHINGTON, 24 juin (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré dimanche qu'il espérait que la lettre personnelle envoyée par Donald Trump au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pourrait permettre une reprise des discussions entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

S'exprimant au moment de quitter Washington pour un déplacement au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie américaine a confirmé que Trump avait adressé une lettre à Kim et déclaré que les Etats-Unis étaient disposés à reprendre immédiatement les discussions avec la Corée du Nord.

"J'espère que cela va nous offrir une bonne base (...) pour ces discussions importantes avec les Nord-Coréens", a dit Pompeo, sans indiquer le contenu de la lettre envoyée par le président américain.

Il a ajouté que les Etats-Unis ont oeuvré à une reprise des discussions et que la situation entre les deux pays s'était améliorée depuis l'échec du sommet de Hanoï en février dernier.

Lors de leur première rencontre, le 12 juin 2018 à Singapour, Trump et Kim ont convenu du démantèlement du programme nucléaire nord-coréen mais aucun progrès n'a été réalisé depuis et leur second sommet, qui s'est déroulé les 27 et 28 février à Hanoi, a pris fin précipitamment et sans communiqué.

L'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA rapportait dimanche que Kim avait reçu une lettre personnelle de Trump d'une "teneur excellente".

Il est "très possible" que les discussions de travail reprennent bientôt entre les deux pays, a déclaré Pompeo, précisant que les Etats-Unis étaient disposés à prendre part à des réunions dès que la Corée du Nord serait prête.

Un représentant américain a déclaré mercredi que Washington ne fixait aucune condition préalable à une reprise des discussions, mais a souligné qu'il était nécessaire que Pyongyang prenne des mesures vers l'abandon de son programme nucléaire pour espérer une avancée. (Jeff Mason et David Lawder; Jean Terzian pour le service français)