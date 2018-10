Pompeo et Kim d'accord pour un nouveau sommet USA-Corée du Nord

SEOUL, 7 octobre (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo se sont mis d'accord sur l'organisation dès que possible d'un second sommet entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, a indiqué un porte-parole de la présidence sud-coréenne dimanche.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a rencontré le chef de la diplomatie américaine après une visite de ce dernier à Pyongyang où il a rencontré Kim Jong-un dans la journée.

Pompeo a informé Moon qu'il avait discuté avec Kim des étapes de la dénucléarisation entreprise par la Corée du Nord et de la question du contrôle de ces mesures, a précisé le porte-parole de la présidence sud-coréenne.

Pompeo et Kim ont également convenu de la création d'un groupe de travail pour discuter de la procédure de la dénucléarisation et du second sommet entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen.

Les deux hommes s'étaient rencontrés le 12 juin à Singapour.

(Hyonhee Shin; Pierre Sérisier pour le service français)