Pompeo la semaine prochaine au Moyen-Orient, Khashoggi au programme

WASHINGTON, 4 janvier (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo effectuera la semaine prochaine une tournée au Moyen-Orient et cherchera notamment à obtenir lors de son étape à Ryad des informations actualisées sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, a annoncé vendredi le département d'Etat.

Le journaliste, qui s'était exilé aux Etats-Unis et publiait régulièrement des chroniques dans le Washington Post, a été tué le 2 octobre dernier à l'intérieur du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Son corps n'a pas été retrouvé.

Le procès de onze suspects s'est ouvert jeudi à Ryad.

Un haut responsable du département d'Etat a estimé vendredi que les explications fournies jusqu'à présent par les autorités saoudiennes n'avaient "pas encore franchi le seuil de la crédibilité".

A propos de la Syrie, ce responsable a souligné que "Nous n'avons pas de calendrier déterminé de retrait pour nos forces".

"Juste pour clarifier les choses, notre présence militaire en Syrie ne sera pas éternelle. Le président a pris la décision du retrait et nous élaborons des plans pour mener cela à bien désormais", a dit le responsable, qui informait la presse de la tournée de Mike Pompeo.

Outre Ryad, le chef de la diplomatie américaine s'arrêtera en Jordanie, en Egypte, à Bahrein, aux Emirats arabes unis, au Qatar, à Oman et au Koweit. Son déplacement est prévu du 8 au 15 janvier. (Susan Heavey, Lesley Wroughton et Arshad Mohammed; Henri-Pierre André et Eric Faye pour le service français)