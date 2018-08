Pompeo optimiste quant à la fin du programme nucléaire nord-coréen

SINGAPOUR, 4 août (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a déclaré samedi que le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord prendrait du temps, mais s'est dit optimiste quant à l'aboutissement de ce processus selon le calendrier prévu par les dirigeants des deux pays.

Il est important de maintenir les pressions diplomatiques et économiques sur la Corée du Nord, a dit Mike Pompeo en marge du sommet de l'Association des nations du Sud-Est asiatique (Asean) à Singapour. Les Etats-Unis prennent très au sérieux toute entrave à l'application des sanctions décidées par les Nations unies en 2006, a-t-il ajouté.

Dans un rapport confidentiel remis au Conseil de sécurité de l'Onu vendredi et que Reuters a pu consulter, un groupe d'experts chargé de surveiller le respect des sanctions internationales imposées à la Corée du Nord annonce que Pyongyang n'a pas stoppé ses programmes nucléaire et balistique et qu'il viole ainsi les sanctions imposées par les Nations unies.

"Je suis optimiste que nous parviendrons (à la dénucléarisation) selon le calendrier fixé. Le monde pourra célébrer ce que le Conseil de sécurité de l'Onu a demandé", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Le travail a commencé", a repris le chef de la diplomatie américaine. "Nous savions tous que le processus (...) prendrait du temps."

Mike Pompeo a annoncé ne pas avoir rencontré à Singapour le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, qui est lui aussi présent au sommet. Il a précisé ne pas avoir prévu de rencontrer des représentants nord-coréens en marge du sommet. (Jack Kim et David Brunnstrom, Jean Terzian pour le service français)