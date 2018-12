Pompeo rassure l'Irak sur l'engagement américain contre l'Etat islamique

LE CAIRE, 22 décembre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a fourni aux autorités irakiennes l'assurance que les Etats-Unis étaient toujours engagés dans la lutte contre le groupe Etat islamique en Irak et ailleurs en dépit du retrait programmé des forces américaines de Syrie, ont annoncé samedi les services du Premier ministre irakien.

Adel Abdoul Mahdi a reçu un coup de téléphone du chef de la diplomatique américaine qui "a expliqué les détails du retrait à venir de Syrie et a affirmé que les Etats-Unis sont toujours déterminés à combattre l'Etat islamique et le terrorisme en Irak et dans d'autres secteurs", ajoutent dans un communiqué les services du chef du gouvernement irakien.

Donald Trump a proclamé mercredi la défaite de l'EI en Syrie et mis en oeuvre un retrait total des quelque 2.000 soldats américains déployés en Syrie, pour l'essentiel issus des forces spéciales et soutenant les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes. (Ahmed Aboulenein Henri-Pierre André pour le service français)