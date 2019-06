Pompeo réclame la libération des dissidents chinois

WASHINGTON, 3 juin (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain a réclamé lundi la libération de tous les militants des droits de l'homme détenus en Chine, à l'occasion du 30e anniversaire de la répression du Printemps de Pékin.

"Nous appelons la Chine à libérer toutes les personnes détenues pour avoir cherché à exercer ces droits et libertés, à mettre fin aux détentions arbitraires et à revenir sur les politiques contre-productives consistant à assimiler les aspirations religieuses et politiques au terrorisme", dit Mike Pompeo dans un communiqué.

"Une telle mesure commencerait à démontrer la volonté du Parti communiste de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales", poursuit-il, réclamant en outre un bilan de l'intervention des forces de l'ordre, le 4 juin 1989, contre les manifestants rassemblés place Tiananmen.

"L'Etat chinois aux mains du parti unique ne tolère aucune dissidence et viole les droits de l'homme chaque fois que cela répond à ses intérêts (...)"

"Les citoyens chinois sont aujourd'hui victimes d'une nouvelle vague d'atteintes, en particulier au Xinjiang, où le Parti communiste tente méthodiquement d'étouffer la culture ouïgour et d'éradiquer la foi islamique", ajoute le chef de la diplomatie américaine.

(Lesley Wroughton, Jean-Philippe Lefief pour le service français)