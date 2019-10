Bourse de Paris : Pompier pyromane ?

Alors bien sûr, les Etats-Unis ont renoncé à la hausse des droits de douane sur les importations chinoises prévue aujourd'hui. En ce sens, les deux jours de négociations qui ont eu lieu à Washington jeudi et vendredi dernier n'auront pas été vains. Mais personne n'est dupe : aucun accord sur le fond n'est intervenu entre les deux premières économies mondiales sur les termes de leur échange. D'ailleurs, les spécialistes évoquent davantage un match nul qu'une victoire pour l'un ou l'autre des deux camps. Le feuilleton est loin d'être terminé et reste extrêmement dépendant du baromètre de la politique intérieure aux Etats-Unis : Donald Trump a besoin d'allumer des contrefeux pour diluer l'exposition médiatique de l'enquête ukrainienne.

Le Président américain a, à coup sûr, provoqué un énorme incendie au Proche-Orient. Et à moins d'être dans le secret des Dieux, et encore, sa stratégie est totalement illisible. Depuis hier soir, il menace la Turquie de lourdes sanctions économiques si Ankara ne stoppe pas son offensive en Syrie. Offensive pourtant favorisée par l'annonce surprise du retrait des troupes américaines de la zone frontière, contre l'avis d'une majorité de spécialistes de l'administration et de l'armée des Etats-Unis. Même si la Turquie se plie aux exigences américaines, le mal est fait et de nouvelles alliances sont déjà en train de se nouer sur place.

De nombreuses publications trimestrielles vont animer la séance, en particulier en provenance des banques américaines. La période des résultats du 3e trimestre est déjà lancée. Les indicateurs avancés européens sont plutôt haussiers ce matin.

Les temps forts économiques du jour

En Europe, trois indicateurs sont à surveiller ce matin, d'abord la lecture finale de l'inflation française de septembre (8h45), puis les chiffres mensuels de l'emploi britannique (10h30) et enfin l'indice ZEW de confiance des financiers allemands (11h00). Aux États-Unis, c'est l'indice manufacturier Empire State qui aurait dû animer la séance, mais il a été publié dès hier pour des causes techniques : il est un peu plus vigoureux que prévu. Plus tôt ce matin, l'inflation chinoise a dépassé les prévisions en atteignant 3 %, tandis que les prix à la production se sont contractés de 1,2 %, conformément aux anticipations.

L'euro est ferme à 1,1032 USD, pendant que l'once d'or se négocie à 1495 USD, en légère progression. Le pétrole se replie à 58,88 USD pour le Brent et à 53,22 USD pour le WTI. L'obligation d'Etat américaine affiche un rendement de 1,684% sur 10 ans. Le Bitcoin évolue toujours dans des bornes étroites, à 8330 USD.

Les principaux changements de recommandations

Airbus : Barclays entame le suivi à surpondérer en visant 155 EUR.

Bouygues : HSBC passe de conserver à acheter en visant 43 EUR.

Publicis : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 61 EUR. Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 73 à 42 EUR.

Remy Cointreau : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 132 EUR

RWE : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 20 à 24,80 EUR.

Sophos : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 540 à 583 GBp.

Ubisoft : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 110 à 95 EUR.

Vinci : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 103 EUR.

L’actualité des sociétés

Le gouvernement a donné pour feuille de route à Electricité de France la construction de six réacteurs EPR sur 15 ans en France, pour assurer l'approvisionnement énergétique, annonce Le Monde. Sanofi inaugure sa première usine digitale de fabrication en continu dans le Massachussetts. Le projet d'OPA de Capgemini sur Altran a été validée par l'Autorité des marchés financiers. Andrea Rossi quitte la direction générale de la division de gestion d'actifs d'Axa, Axa IM. Arkema va vendre à SK Global Chemical son activité polyoléfines fonctionnelles sur la base d'une valeur d'entreprise de 335 M€. Vinci se lance dans les travaux de modernisation de l'aéroport de Toulon Hyères. Eiffage remporte en groupement la seconde tranche de l'opération Campus Bordeaux. Le trafic des aéroports parisiens de Groupe ADP a progressé de 0,4% en septembre. Mediawan va s'engager dans une coentreprise avec Canal+ en Afrique. Spineway obtient l'homologation du Mont-Blanc MIS au Japon. Les actionnaires de Cybergun ont voté en faveur du plan de redressement par monétisation de la dette. Onxeo va obtenir un nouveau brevet européen. Crossject signe un accord de R&D avec les autorités américaines. Eurobio Scientific, Idsud, Osmozis, Société Foncière Lyonnaise, Don't Nod, Stentys ont publié leurs comptes.

Pour le CEO de Royal Dutch Shell interrogé par Reuters, il n'y a pas d'alternative actuellement, il faut investir dans le pétrole : "malgré ce que beaucoup d'activistes disent, il est légitime d'investir dans le pétrole et dans le gaz parce que le monde le demande". La presse américaine, notamment le Wall Street Journal, souligne la pression qui s'accroît sur Johnson & Johnson, dans l'œil du cyclone à cause de ses pratiques commerciales agressives et de sa politique d'information des consommateurs. Après Visa, PayPal ou eBay, c'est Booking qui abandonne le navire Libra. Softbank cherche à prendre le contrôle de WeWork à la faveur d'un plan de refinancement, mais la société préférerait s'endetter auprès de JP Morgan. Harley-Davidson cesse la production de sa première moto électrique après la découverte d'un souci sur le système de chargement. Uber va supprimer 350 emplois pour rééquilibrer ses comptes. Implenia décroche un chantier de 270 MCHF à Vernier. Lonza et Genmab ont étendu leur partenariat de développement et de fabrication.

Ça publie. JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Citigroup, Rio Tinto, Goldman Sachs, J.B. Hunt, Merlin Entertainment, Soitec, Hays, Vilmorin…