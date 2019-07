Bourse de Zurich : Pondération de Nestlé, Novartis, Roche et Zurich Insurance limitée à 9% au SLI

Zurich (awp) - Dans le cadre de sa révision ordinaire des indices, SIX, l'exploitant de la Bourse suisse a notamment décidé de continuer à limiter la pondération des titres Nestlé, Novartis, Roche et Zurich Insurance à 9% chacun au niveau de l'indicateur SLI des 30 valeurs vedettes de la cote. Bucher viendra pour sa part remplacer GAM au sein du SMIM.

L'indice des valeurs vedettes SMI ne subit quant à lui aucun changement, précise vendredi SIX. Du côté de l'indicateur élargi, Swiss Life passe du SPI Mid au SPI Large, alors que Julius Bär effectue le mouvement inverse.

Ascom passe pour sa part du SPI Mid au SPI Small et est remplacé au SPI Mid par Also. Les indices seront modifiés le 20 septembre 2019 après la clôture et les modifications seront effectives à compter du 23 septembre 2019.

vj/rp