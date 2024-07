Le constructeur de voitures de sport Porsche a enregistré une forte baisse de son bénéfice au premier semestre, dans un contexte de baisse des ventes.

Le résultat d'exploitation de 3,1 milliards d'euros a été environ un cinquième inférieur à celui de la même période de l'année précédente, a annoncé mercredi la filiale de Volkswagen. La rentabilité des ventes de janvier à juin était de 15,7 pour cent, soit 3,2 points de pourcentage de moins qu'il y a un an. Les analystes s'attendaient toutefois à une baisse encore plus importante de la marge, à 15,3 pour cent, selon les données de LSEG.

Le directeur financier Lutz Meschke a déclaré que Porsche avait une position financière solide et que la structure des ventes était bien équilibrée. "Nous sommes ainsi en mesure d'absorber en grande partie les fluctuations de certains marchés". Le constructeur de voitures de sport de Stuttgart avait vendu sept pour cent de moins au premier semestre, soit près de 156.000 véhicules, principalement en raison d'une chute d'un tiers en Chine. Le plus grand marché automobile du monde est sous pression en raison de la faiblesse de l'économie et de la forte concurrence. Porsche ne veut pas réagir à cette situation en augmentant les rabais, mais poursuit des ventes "orientées vers la valeur". Les changements de modèles dans quatre des six gammes de véhicules cette année pèsent également sur les affaires.

