Porsche : présente le 718 Spyder et le 718 Cayman GT4

La gamme 718 s'enrichit de deux nouveaux modèles avec le 718 Spyder et le 718 Cayman GT4.



' Les deux modèles, qui constituent désormais le fleuron de la gamme 718, sont destinés aux passionnés de conduite sportive qui apprécient tout particulièrement les voitures agiles et maniables, avec un poste de conduite au plus près du moteur ' indique le groupe.



Pour la première fois, le 718 Spyder et le 718 Cayman GT4 partagent la même base technique, et notamment le nouveau bloc atmosphérique six cylindres de 4 litres, associé à une boîte manuelle six vitesses.



Le moteur à plat délivre 420 ch (309 kW) sur les deux modèles. Le Cayman GT4 constitue l'entrée de gamme des modèles GT Porsche homologués pour la route. Les deux modèles bénéficient d'une aérodynamique optimisée, d'un châssis GT à haute performance et de freins extrêmement puissants.



Le 718 Spyder affiche une vitesse de pointe sur circuit de 301 km/h, et même 304 km/h pour le 718 Cayman GT4. Les deux modèles atteignent 100 km/h départ arrêté en 4,4 secondes. La consommation de carburant est 10,9 l/100 km.



Le 718 Cayman GT4 se distingue notamment par son aérodynamique entièrement repensée et optimisée. ' L'augmentation de la déportance peut atteindre 50 %, sans pour autant affecter la traînée, ce qui atteste de sa remarquable efficience ' précise Porsche.



Le nouveau Porsche 718 Spyder et le nouveau 718 Cayman GT4 sont disponibles à la commande dès aujourd'hui.



