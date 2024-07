Port Houston a déclaré vendredi que deux de ses terminaux à conteneurs ont connu des pannes de système majeures causées par une panne technologique mondiale.

Tous les systèmes étaient opérationnels et les retards dans les opérations étaient minimes vendredi matin, a ajouté le port. Les deux terminaux, Barbours Cut et Bayport, ont rouvert peu après 9 heures du matin (10 heures, heure de l'Est), a indiqué le port.

Les opérations des navires n'ont pas été affectées, a ajouté le port.

La panne technologique mondiale a paralysé des secteurs allant du voyage à la finance avant que les services ne commencent à revenir en ligne après des heures d'interruption. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; Rédaction de Marianna Parraga et Chris Reese)