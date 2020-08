PARIS, 8 août (Reuters) - Le port du masque sera obligatoire "dans certaines zones à forte concentration de personnes" dans l’agglomération parisienne à partir de lundi 08h00, annonce samedi la préfecture de police de Paris.

La mesure, qui s'appliquera au plus de onze ans, concerne certains secteurs de Paris et des départements voisins (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise et Val-de-Marne).

Une liste détaillée des zones concernées sera communiquée en début de soirée, indique-t-on de source autorisée.

"Depuis la mi-juillet, tous les indicateurs montrent que le virus circule à nouveau plus activement dans la région", peut-on lire dans un communiqué.

Ces zones, qui feront l'objet d’une évaluation régulière, sont "susceptibles d’évoluer dans les prochaines semaines en fonction des données épidémiologiques et de l’observation de la fréquentation des espaces publics". (Henri-Pierre André)