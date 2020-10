Portefeuilles : Getinge et Zooplus sous le feu des projecteurs

Getinge perd 8% à 188,9 SEK, après avoir annoncé des résultats paradoxalement supérieurs aux attentes. Toutefois, certains analystes se focalisent sur des entrées de commandes décevantes et sur des incertitudes quant aux performances 2020, qui seront tributaires des livraisons de respirateurs. Berenberg juge au contraire que les chiffres sont solides et que la baisse des commandes n'est pas une surprise, tandis que les contrats pour des respirateurs, loin de ralentir, se sont maintenus. L'analyste concède que le redressement du titre pourrait entraîner quelques dégagements, mais il reste confiant sur le moyen long terme (achat, objectif 240 SEK). Handelsbanken pense pour sa part que le trou d'air dans la division Surgical Workflow est passager et reste à l'achat.

Zooplus gagne 6% à 159,50 EUR. Le groupe allemand spécialisé dans la vente en ligne de produits pour animaux de compagnie a confirmé tout le bien que l'on pensait de lui avec ses chiffres du troisième trimestre. Pour la troisième fois de l'année, le management a relevé ses prévisions annuelles, en visant désormais un chiffre d'affaires en croissance de 16 à 19% et un Ebitda de 50 à 65 M€, contre 12 M€ en 2019 et une prévision précédente "d'au moins de 40 M€". "Zooplus est le numéro deux du marché de l'alimentation animale européen, qui représente un volume total de 25 Mds€. Les ventes en ligne ne pèsent que 16% de ce total, c'est-à-dire environ 4 Mds€, et devraient monter jusqu'à 50% à long terme", souligne Baader Helvea, acheteur avec un objectif de cours de 200 EUR. Dans ces conditions, on comprend que cette entreprise affiche de belles dispositions ne serait-ce que par la prime de leader et l'accroissement mécanique de la taille du marché. Notons également que Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 200 à 220 EUR.

