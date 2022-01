Jordan Dufee Analyste Senior Suivre 421 Tous ses articles Suivre sur Grand amateur de l'or, féru des questions pétrolières, enthousiaste des métaux rares et inconditionnel du cuivre, Jordan Dufee est sans surprise le spécialiste des matières premières sur ZoneBourse.

Expert de nos process d'investissements techniques et fondamentaux, véritable couteau suisse de l'équipe, il met sa vaste culture financière à votre disposition. Portefeuilles Zonebourse : L'heure du bilan pour nos trois portefeuilles Investisseurs 03/01/2022 | 16:18 Jordan Dufee 03/01/2022 | 16:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L'heure du bilan pour nos trois portefeuilles Investisseurs



Nos sélections entament ce jour l'année 2022 dans la lignée de 2021, c'est-à-dire dans un contexte toujours complaisant malgré la nouvelle vague du coronavirus et les pressions inflationnistes. Preuve en est, l'indice parisien s'est offert un nouveau record historique pour sa première séance de l'année. Plus largement, les grands indices actions évoluent en hausse aujourd'hui, une note positive qui met en relief le phénomène FOMO (fear of missing out), la peur de rater quelque chose, à savoir, la dynamique haussière des marchés. Portefeuille Europe



Notre sélection européenne a terminé l'année en beauté la semaine dernière, en avançant de près de 3%, loin devant notre benchmark, le Stoxx Europe 600 NR (+0.94%). Le portefeuille Investisseur Europe PEA a ainsi avancé de 31.26% en 2021, surperformant son indice de référence de 6.35%.



Sur l'ensemble de l'année, 17 positions ont été prises et clôturées avec un taux de réussite non négligeable puisqu'il se situe autour de 65%. Si nous devions établir un portrait-robot d'une de nos lignes clôturées, alors celle-ci aurait une performance moyenne de 28.78% et une durée de détention de 324 jours. Au niveau des extrêmes, l'allemand FlatexDegiro (+182.68%) a été notre plus gros gain annuel tandis que le laboratoire Rovi (-20.22%) a été notre perte la plus conséquente.









Portefeuille USA



A l'instar de notre portefeuille européen, notre groupe de 20 valeurs américaines n'a pas démérité. Au contraire, notre sélection 100% américaine s'est embellie de 30.28% l'année dernière, en s'offrant le luxe de battre le S&P500 (+26.89%) sur la même période.



Sur le front des valeurs, 16 opérations d'achat/vente ont été réalisées en 2021 avec un taux de réussite de 62.50%. La taille moyenne d'une position clôturée a été de 10.200 USD l'année dernière avec un gain de 14%. Au niveau des champions, le secteur de la Tech ressort clairement puisque nous avons réalisé de beaux gains en début d'année avec Fortinet (+108.95%), Baidu (+77.75%) et Etsy (+63.66%). A la baisse, Fedex (-22.62%) a été notre position la plus décevante.









Portefeuille Asie



L'année 2021 fut bien plus rude pour notre sélection Asie-Pacifique, plus particulièrement pour les actions chinoises, qui ont fait les frais d'une régulation croissante de la part de Pékin sur un bon nombre de secteurs. Notre portefeuille Investisseur Asie a ainsi perdu 5.44% en 2021, une performance en ligne avec celle du MSCI AC Pacific (-5.28%). Relevons tout de même les grandes disparités au sein de cette région du globe avec des écarts importants entre le Nikkei (+4.91%) et le Hang Seng (-14.08%).



Avec 22 nouvelles opérations en 2021 réalisées en pleine nuit, décalage horaire oblige, notre taux de réussite des positions clôturées a été de 50%. Pour cartographier la position soldée moyenne de 2021, cette dernière a une performance de 10.94% pour une durée de détention de 245 jours. Le plus gros gain annuel clôturé a été de 80% (Codan Limited) et la plus grande perte de 37.67% (Sinotrans Limited).









Place à 2022



Comme pour 2019, 2020 et d'autres années avant, nos sélections ont dans l'ensemble surperformé le marché en 2021. Ce chemin parcouru a le mérite de légitimer encore davantage notre méthodologie, qui vise à détecter les plus beaux dossiers cotés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie à l'aide de nos filtres quantitatifs.

© Zonebourse.com 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue