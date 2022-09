Porter les cicatrices : Un an du cycle d'assouplissement peu orthodoxe de la Turquie

Le 23 septembre 2021, les décideurs ont commencé à réduire le taux d'intérêt directeur, alors à 19 %. Il est maintenant de 13 % après que la banque ait procédé à une nouvelle baisse surprise en août - bien que l'assouplissement monétaire ait contribué à porter l'inflation à plus de 80 %.

Le président Tayyip Erdogan a préconisé cette politique peu orthodoxe dans l'espoir de fournir un crédit bon marché ciblé pour stimuler les exportations et la croissance économique dans le but de créer un excédent de la balance courante.

Vous trouverez ci-dessous cinq graphiques montrant les effets de l'assouplissement monétaire et du crash de la lire qui s'en est suivi

LIRA TUMBLING

Le cocktail d'une monnaie qui s'affaiblit et d'une inflation en hausse a longtemps hanté la Turquie - et la réduction des taux face à une inflation galopante a fait resurgir les fantômes du passé.

La lire turque a chuté de 54 % par rapport au dollar depuis que la banque centrale a entamé son cycle d'assouplissement en septembre dernier, ce qui en fait la devise la moins performante des marchés émergents (ME) sur cette période. Elle est également en compétition pour la pire performance des devises des marchés émergents avec le peso argentin et la hryvnia ukrainienne depuis le début de l'année.

Devises EM au cours des 12 derniers mois

ALIMENTS COÛTEUX

Les arrêts de production liés à la pandémie avaient déjà alimenté l'inflation, et celle-ci a été exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait augmenter les prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Cette situation a été ressentie avec acuité dans des pays comme la Turquie, qui importe de nombreuses céréales et autres denrées alimentaires, souvent de Russie.

En août, l'inflation dans le segment clé de l'alimentation et des boissons non alcoolisées en Turquie a grimpé de 90,25 %, tandis que l'inflation annuelle globale a atteint un nouveau record en 24 ans de 80,21 %, contre 19,25 % en août de l'année dernière.

L'inflation alimentaire turque difficile à avaler

PRIX DE L'ÉNERGIE

La Turquie importe la quasi-totalité de ses besoins énergétiques. Sa balance commerciale et le taux d'inflation lié aux importations sont donc très sensibles aux prix du pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de près d'un quart depuis septembre dernier, bien que cela se traduise par un bond de 170 % lorsque les prix du pétrole sont calculés en lires turques - ce qui est bien supérieur à l'impact que les autres économies émergentes ont absorbé.

Les prix élevés du pétrole pèsent également sur la balance des comptes courants de la Turquie, ce qui pourrait accentuer la pression sur la lire.

Prix du pétrole dans certaines devises de marchés émergents https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znvnewxrkpl/Brent%20Crude%20in%20Turkish%20lira.PNG

TROUBLE COMMERCIAL

Dans le cadre d'un programme économique dévoilé l'année dernière, la Turquie vise à passer à un excédent des comptes courants grâce à des exportations plus fortes, aux revenus du tourisme et à des taux d'intérêt bas. Mais cet objectif continue de s'éloigner en raison de la flambée des prix mondiaux de l'énergie et des matières premières.

Selon les données de l'Institut statistique turc, le déficit du commerce extérieur de la Turquie a bondi de près de 150 % en glissement annuel pour atteindre 10,7 milliards de dollars en juillet.

Les données préliminaires du mois d'août ont confirmé cette tendance, selon Goldman Sachs, montrant que le déficit commercial s'était à nouveau creusé pour atteindre 11,3 milliards de dollars, contre 4,3 milliards de dollars en août de l'année dernière. Un ralentissement économique mondial et une récession attendue en Europe ne feront pas grand-chose pour atténuer la douleur à l'avenir, selon les analystes.

Déficit commercial de la Turquie https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwemamjvw/Turkey%20trade%20deficit.PNG

RISQUES CROISSANTS

Le coût de l'assurance de l'exposition à la dette turque a fortement augmenté au cours des 12 derniers mois, les difficultés des marchés mondiaux et l'aversion pour le risque ayant amplifié les inquiétudes concernant l'inflation élevée, la dépréciation de la monnaie et le taux d'intérêt réel profondément négatif de la Turquie.

Les swaps sur défaillance de crédit (CDS) à cinq ans du pays ont plus que doublé pour atteindre 742 points de base (pb) depuis le 1er septembre 2021, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

CDS de la Turquie https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byvrjgqgbve/Turkey%20credit%20default%20swaps.PNG