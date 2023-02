Portugal: Des milliers d'abus au sein de l'Église catholique ces 70 dernières années-rapport

LISBONE (Reuters) - Au moins 4.815 enfants ont été abusés sexuellement par des membres de l'Église catholique portugaise au cours des 70 dernières années, a indiqué une commission chargée d'enquêter sur la question dans son rapport final lundi.

"(Nous voulons) rendre un hommage sincère aux victimes d'abus durant leur enfance, qui ont osé donner une voix au silence", a déclaré Pedro Strecht, pédopsychiatre et chef de la commission qui est financée par l'Eglise catholique.

"Elles sont bien plus qu'une statistique", a-t-il ajouté.

Plus de la moitié des auteurs de ces abus étaient des prêtres tandis que la plupart des victimes étaient de jeunes garçons, a déclaré Pedro Strecht, ajoutant qu'ils ont été abusés dans des écoles catholiques, des maisons de prêtres, des confessionnaux, entre autres.

Le chef de la Conférence épiscopale, Jose Ornelas, a assisté à la présentation du rapport final et y réagira plus tard dans la journée de lundi. L'Église a précédemment déclaré qu'elle était prête à "prendre les mesures appropriées".

La commission portugaise a commencé ses travaux en janvier 2022 à la suite de la publication en France, en octobre 2021, du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase), qui a révélé que quelque 3.000 prêtres et responsables religieux avaient abusé sexuellement de plus de 200.000 enfants depuis 1950.

Les allégations d'abus proviennent de personnes d'origines diverses, de toutes les régions du pays et aussi de ressortissants portugais vivant dans d'autres pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique.

La commission portugaise s'est entretenue avec plus de 500 victimes, a analysé des documents historiques de l'Église et interrogé des évêques et d'autres membres du clergé.

Vingt-cinq des témoignages entendus par la commission ont été transmis au ministère public pour enquête, le délai de prescription ayant été dépassé pour les autres témoignages d'abus commis il y a plus de vingt ans.

La commission a appelé à un changement législatif pour étendre le délai de prescription à 30 ans après les faits.

(Reportage de Catarina Demony, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)