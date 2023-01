Portugal-Des milliers d'enseignants manifestent à Lisbonne pour les salaires

par Sergio Goncalves et Miguel Pereira

LISBONNE, 28 janvier (Reuters) - Des dizaines de milliers d'enseignants de l'école publique ont manifesté samedi à Lisbonne pour réclamer une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail, accentuant la pression sur le gouvernement portugais confronté à la crise du pouvoir d'achat.

Selon les forces de l'ordre, la manifestation a rassemblé quelque 80.000 personnes qui ont défilé en criant des slogans comme "pour les banques, il y a des millions, pour nous, il n'y a que des centimes".

Un an après avoir obtenu une majorité au parlement, le Premier ministre portugais, Antonio Costa, est confronté à une crise de confiance et fait face à de multiples manifestations non seulement des enseignants mais aussi d'autres secteurs comme le monde médical.

Les enseignants réclament du gouvernement une hausse des salaires d'au-moins 120 euros par mois et une accélération des progressions de carrières.

Le gouvernement n'a pas fait de propositions aux enseignants mais a prévu d'augmenter les salaires de 52 euros par mois dans la fonction publique, pour ceux qui gagnent jusqu'à 2.600 euros environ par mois.

Les enseignants se plaignent d'être les fonctionnaires les moins bien payés en raison du gel des carrières décidé dans le passé, ce qui signifie que leur pouvoir d'achat s'est dégradé alors que l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 30 ans. (Reportage Matthieu Protard)