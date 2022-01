Portugal: Elections législatives anticipées en pleine pandémie

LISBONNE (Reuters) - Les Portugais sont appelés aux urnes samedi pour des élections législatives anticipées, sans qu'aucun parti ne se démarque et alors que le taux de participation reste incertain, le nombre de contaminations au coronavirus atteignant des records.

Le gouvernement portugais a permis aux personnes infectées par le COVID-19 de participer aux élections, leur recommandant cependant de se présenter dans les bureaux de vote dans la dernière heure avant leur fermeture, promettant ainsi une "sécurité totale" du déroulement du scrutin.

On estime que plus d'un dixième de la population portugaise se trouve en isolement à cause de la pandémie de coronavirus. Comme dans de nombreux pays européens, le nombre de nouveaux cas a fortement augmenté dernièrement, notamment à cause de la propagation du variant Omicron.

Aucun vainqueur ne se démarque, les Socialistes de centre-gauche - au pouvoir - ayant perdu leur avance sur les Sociaux démocrates de centre-droit, selon les sondages. Aucun de ces deux partis ne semble toutefois près d'obtenir une majorité claire et les analystes ont averti qu'une forte abstention pourrait fausser les projections.

Le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, avait annoncé en novembre la tenue de ces élections, après le rejet du projet de budget 2022 du gouvernement.

(Reportage Andrei Khalip, avec Catarina Demony; version française Camille Raynaud)