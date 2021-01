Portugal-Le président portugais testé négatif au coronavirus

LISBONNE, 12 janvier (Reuters) - Le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa a été testé deux fois négatif au COVID-19 mardi, a fait savoir son bureau, après qu'un test positif effectué lundi soir a provoqué l'inquiétude à moins de deux semaines de l'élection présidentielle et alors que le nombre de décès dus au virus atteint de nouveaux pics dans le pays.

Marcelo Rebelo de Sousa, qui est âgé de 72 ans et briguera un second mandat à la tête de l'Etat le 24 janvier prochain, s'est placé lundi à l'isolement et attend maintenant les consignes des autorités sanitaires, a dit la présidence portugaise dans un communiqué.

Le gouvernement prépare un nouveau confinement qui devrait être annoncé mercredi pour une durée d'environ un mois en raison de la recrudescence des nouveaux cas de coronavirus après les fêtes de Noël.

Le pays a jusqu'à présent enregistré un total de 8.080 décès dus au coronavirus et un bilan de 496.552 cas. (Victoria Waldersee et Patricia Rua; version française Diana Mandia)