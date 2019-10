Portugal-Les socialistes remportent les législatives, sans majorité

(Actualisé avec précisions, déclarations supplémentaires)

LISBONNE, 7 octobre (Reuters) - Les socialistes du Premier ministre sortant Antonio Costa ont remporté dimanche au Portugal les élections législatives sans majorité absolue, montrent les résultats partiels communiqués dans la nuit de dimanche à lundi, obligeant le parti à entamer des négociations pour une nouvelle coalition gouvernementale.

"Il est clair que le PS sort renforcé de ce scrutin et que les formations alliées ont consolidé leur position", a déclaré Antonio Costa, affichant un large sourire, devant des partisans en liesse scandant "Victoire! Victoire".

"Comme nous ne disposons pas de la majorité par nous-même, nous allons devoir trouver des solutions qui garantissent la stabilité pour les quatre prochaines années", a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement sortant a estimé que les électeurs ont affiché leur satisfaction à l'égard du pacte de 2015 qui a vu le Bloc de gauche et le Parti communiste épauler les socialistes pour écarter la droite. Il a dit vouloir que cette alliance perdure et a par ailleurs annoncé son intention de négocier avec le Parti animaliste (PAN).

Après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins et alors qu'il restait quatre sièges à attribuer, les socialistes arrivaient en tête avec 106 sièges remportés sur les 230 que compte l'Assemblée. Il s'agit d'un net gain par rapport au scrutin de 2015 (86 sièges).

Le travail du gouvernement minoritaire de Costa lors des quatre dernières années a séduit, au pays comme à Bruxelles, avec des mesures favorisant la croissance qui ont contrasté avec la crise d'austérité de la période 2010-2014.

Le Portugal connaît une croissance économique extrêmement solide, portée par les exportations et une industrie du tourisme en plein boom. En 2018, le pays a accueilli plus de touristes qu'il ne comptait d'habitants.

Costa a déclaré à ses partisans après l'annonce des premiers résultats qu'il continuerait à réduire la dette publique et le déficit budgétaire.

D'après les résultats partiels, la principale force d'opposition de centre droit, constituée par les sociaux-démocrates, a remporté 28% des voix et au moins 77 sièges. Il s'agit de l'un de ses pires résultats électoraux.

Pour la première fois depuis la fin de la dictature en 1974, l'extrême droite a obtenu un siège au parlement.

Il avait fallu moins de deux moins à Costa pour former en 2015 une coalition avec deux partis eurosceptiques, le Bloc de gauche et le Parti communiste.

Le Premier ministre en poste pourrait chercher à reconduire cette alliance même si les relations entre son parti et ses deux alliés se sont détériorées récemment, principalement avec le Bloc de gauche. (Sergio Goncalves, Andrei Khalip et Catarina Demony; Arthur Connan, Tangi Salaün, Caroline Pailliez et Jean Terzian pour le service français)