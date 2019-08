Portugal: PIB en hausse de 0,5% pour le deuxième trimestre consécutif

Lisbonne (awp/afp) - L'économie portugaise a affiché au deuxième trimestre une croissance de 0,5% en variation trimestrielle et de 1,8% en glissement annuel, comme au cours des trois premiers mois de l'année, selon une première estimation officielle publiée mercredi.

Alors que l'ensemble de la zone euro a vu sa croissance ralentir à 0,2% par rapport au premier trimestre, le PIB portugais a continué de progresser au même rythme grâce à une balance commerciale plus équilibrée, a précisé l'Institut national des statistiques (Ine).

L'Ine a toutefois observé "un ralentissement des dépenses de consommation finale et, en grande mesure, de l'investissement". Au premier trimestre, la croissance portugaise avait été tirée par une hausse record de l'investissement, qui avait alors bondi de 17,8% sur un an.

Pour l'ensemble de l'année 2019, le gouvernement portugais table sur un PIB en hausse de 1,9% après une croissance de 2,1% l'an dernier. La Commission européenne et la Banque du Portugal sont plus prudentes et prévoient pour cette année une hausse de 1,7%.

A moins de deux mois des élections législatives prévues le 6 octobre, l'exécutif socialiste caracole en tête des sondages en raison notamment d'un bilan économique largement positif.

Arrivé au pouvoir en 2015 grâce au soutien de la gauche radicale, le gouvernement a profité d'une embellie de la conjoncture pour continuer à assainir les comptes publics tout en mettant fin à plusieurs mesures d'austérité imposées par la droite.

D'après les prévisions gouvernementales, le chômage doit revenir à la fin de l'année au niveau historiquement bas de 6,6% et le déficit public devrait être ramené à 0,2% du PIB.

afp/buc