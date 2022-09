Portugal: Standard and Poor's remonte d'un cran sa notation

Washington (awp/afp) - L'agence de notation financière Standard and Poor's (S&P) a annoncé vendredi avoir remonté d'un cran la notation de la dette du Portugal, passée de BBB à BBB+, avec une perspective stable, estimant les conditions économiques et politiques favorables.

Avec cette évolution de sa note, le Portugal n'est plus qu'à un cran d'être considéré comme un émetteur solide.

"Malgré les coûts de l'énergie plus élevés et une hausse des taux d'intérêt, le Portugal a vu sa croissance, son marché du travail et ses revenus fiscaux rester solides et devrait voir ses investissements profiter des fonds européens" dans les prochaines années, a souligné l'agence dans un communiqué.

"Le gouvernement issu d'une majorité simple réduit par ailleurs l'incertitude relative à la mise en oeuvre de réformes structurelles et fiscales prévues par le plan de résilience et de reprise et le programme de stabilité du Portugal", a-t-elle ajouté.

La perspective stable reflète l'idée que la croissance portugaise et la trajectoire de réduction de l'endettement public ne devraient pas être remises en question par les événements extérieurs, en premier lieu la guerre russo-ukrainienne.

S&P table sur une croissance de l'économie portugaise de 4,8% en 2022, quasi identique à 2021 (+4,9%), avant de faiblir relativement en 2023, à 2,2%.

De son côté, le Fonds monétaire international (FMI) table sur une croissance de 4% pour 2022, supérieure à ses prévisions pour la zone euro (+2,8%).

afp/rp