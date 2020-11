Portugal: croissance en hausse de 13,3% au 3e trimestre confirmée

Lisbonne (awp/afp) - Le Produit intérieur brut (PIB) portugais a progressé de 13,3% au troisième trimestre par rapport au précédent grâce à une reprise de la demande intérieure et des exportations, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Ine) confirmant sa précédente estimation.

Ces chiffres s'expliquent "par l'évolution de la demande intérieure" et par "la demande externe" avec "une croissance accentuée des exportations de biens et services", explique l'Ine dans son communiqué, rappelant qu'au second trimestre le PIB s'était effondré de 13,9%.

Au troisième trimestre, la demande intérieure est repartie, avec une hausse de 10,7% après une baisse de 10,9% au second trimestre, tandis que les exportations ont progressé sur cette même période de 38,9% après une chute de 37% les trois mois précédents.

Sur un an, l'activité économique au Portugal a reculé de 5,7% après une contraction de 16,4% au deuxième trimestre en raison de la crise sanitaire.

Pour l'ensemble de l'année 2020, le gouvernement portugais prévoit une chute du PIB de 8,5%, soit la récession la plus sévère de l'après-guerre.

Pour 2021, l'exécutif table sur une reprise de 5,4%, selon les prévisions inscrites dans le budget de l'Etat pour 2021, approuvé la semaine dernière au Parlement.

