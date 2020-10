Portugal: la Banque centrale, plus optimiste, prévoit une récession de 8,1%

Lisbonne (awp/afp) - La Banque du Portugal a amélioré mardi ses prévisions économiques et s'attend désormais à une récession de 8,1% en 2020, une projection qui reste cependant plus pessimiste que celle du gouvernement (-6,9%).

Cette révision "est le reflet de la réduction de l'impact du confinement sur l'économie portugaise et une réaction des entreprises et des familles meilleure que prévu", souligne la Banque du Portugal, qui tablait précédemment sur une récession de 9,5%.

"La reprise va continuer mais elle sera plus lente et prendra encore quelques semestres, certainement les plus difficiles", a déclaré lors de la présentation des prévisions le gouverneur de la Banque du Portugal, Mario Centeno, ex-ministre des Finances et ancien président de l'Eurogroupe.

La prévision de la Banque du Portugal est plus pessimiste que celle du gouvernement, qui s'attend à un recul du PIB de 6,9% et à un rebond de 4,3% l'année prochaine, d'après les projections inscrites dans un budget supplémentaire adopté en juin pour tenir compte de l'impact de la crise sanitaire.

Pour cette année, le taux de chômage devrait s'établir à 7,5%, soit une révision à la baisse de 2,6 points de pourcentage par rapport à juin, fruit des "politiques de protection de l'emploi adoptées", estime la Banque centrale portugaise.

Ces perspectives restent néanmoins "entourées d'incertitudes" et "on ne peut pas exclure que la prolongation de la crise sanitaire entraîne un ralentissement de la reprise des dépenses et de l'offre", prévient le régulateur bancaire.

afp/rp