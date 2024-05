Lisbonne (awp/afp) - Le produit intérieur brut (PIB) du Portugal a progressé de 0,8% au premier trimestre et de 1,5% sur un an, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Ine) qui a revu sa première estimation en légère hausse.

Il y a un mois, l'office des statistiques avait estimé la hausse du PIB à 0,7% sur le trimestre et à 1,4% en glissement annuel.

Au cours des trois premiers mois de l'année, l'économie a bénéficié d'une hausse des exportations, qui ont progressé de 1,6% par rapport au dernier trimestre de 2023, et de 2,5% sur un an.

"Les exportations ont retrouvé le niveau d'avant la pandémie" de Covid-19, a indiqué à l'AFP l'économiste de l'Université catholique de Lisbonne Joao Borges Assunçao.

En 2023, le Portugal avait connu une croissance économique de 2,3%, parmi les plus fortes de l'Union européenne, portée notamment par les exportations.

Pour cette année, la croissance devrait s'établir à 1,5%, puis à 1,9% l'année prochaine, selon les dernières prévisions publiées à la mi-avril dans le programme de stabilité pour la période 2024-2028 remis à Bruxelles.

De son côté, la Banque du Portugal table sur 2% cette année et 2,3% en 2025.

Le nouveau Premier ministre de la droite modérée Luis Montenegro, qui a pris ses fonctions début avril après les élections législatives anticipées de mars dernier, s'est montré plus optimiste.

Il a indiqué que la croissance pourrait être supérieure aux projections actuelles. Le gouvernement table pour l'année prochaine sur une croissance de 2,5%, a-t-il récemment affirmé au parlement.

Malgré une incertitude en raison des conflits en Ukraine et au Proche-Orient, "le plus probable pour cette année est que le Portugal continue de croître au-dessus de la zone euro", a expliqué à l'AFP l'économiste Ricardo Ferraz, de l'université Lusofona et de l'Institut supérieur d'économie et gestion (ISEG).

La croissance sera une fois de plus tirée par la "consommation des ménages et le tourisme", selon lui.

Le secteur du logement touristique a toutefois connu une légère baisse en avril, enregistrant 2,6 millions d'hôtes, soit un recul de 3,7% sur un an, selon les chiffres publiés vendredi par l'Ine.

