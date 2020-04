Portugal: les prix restent stables en mars

Lisbonne (awp/afp) - Les prix à la consommation au Portugal sont restés stables en mars, après une hausse de 0,4% en février, a annoncé lundi l'Institut national des statistiques (Ine).

Cette inflation nulle reflète déjà "un certain impact" de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement prises par les autorités pour y faire face, notamment en ce qui concerne les prix de l'hôtellerie et du transport aérien, a expliqué l'Ine.

La stagnation des prix est due surtout à une baisse de 3,7% de l'indice traduisant l'évolution du coût de l'énergie, a précisé l'office des statistiques dans un communiqué.

En variation mensuelle, les prix ont progressé de 1,4% après un recul de 0,6% en février.

L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a augmenté en mars de 0,1%, après une hausse de 0,5% le mois précédent, mais a enregistré une progression mensuelle de 1,6%.

afp/rp