Portugal: ralentissement de la croissance confirmé au 3e trimestre à 0,3%

Lisbonne (awp/afp) - La croissance a ralenti à 0,3% au troisième trimestre au Portugal contre 0,6% au trimestre précédent, a confirmé vendredi l'Institut national des statistiques (Ine) dans sa deuxième estimation.

En glissement annuel, l'économie portugaise a progressé de 1,9%, a également confirmé l'office des statistiques portugais qui avait publié sa première estimation le 14 novembre.

Par rapport au deuxième trimestre, la croissance a été freinée notamment par un ralentissement de l'investissement, qui a enregistré une hausse de 8,8% contre 10,5%, tandis que la consommation des ménages a augmenté de 2,3% au troisième trimestre contre 2% au trimestre précédent.

Les importations ont progressé de 0,7% par rapport au trimestre précédent, notamment celles des biens et services, alors que les exportations ont reculé de 0,8%.

"Il s'agit du 22e trimestre consécutif où l'économie portugaise enregistre une croissance", s'était félicité le ministère des Finances lors de la publication de la première estimation.

"La croissance est favorisée par les créations d'emplois et la baisse du chômage", a souligné vendredi le gouvernement portugais rappelant que quelque 45.000 emplois ont été créés sur le trimestre, soit une hausse de 0,9% sur un an, alors que "le chômage s'est établi à 6,1%, le taux le plus bas depuis 2003".

Pour l'ensemble de cette année, le gouvernement socialiste reconduit aux élections législatives début octobre table sur un PIB en hausse de 1,9% après une croissance de 2,4% l'an dernier, dans un contexte de ralentissement généralisé.

Pour 2020, le Portugal a revu en légère hausse ses prévisions, tablant sur une croissance de 2% contre une estimation précédente de 1,9%. La Commission européenne reste toutefois plus prudente puisqu'elle prévoit une hausse du PIB de 1,7% en raison notamment d'un ralentissement de l'économie de l'ensemble de la zone euro.

