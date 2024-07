Alors que le retour en grâce des petites valeurs a été stoppé net pas la dissolution de l’Assemblée nationale, nous avons rencontré les équipes de Portzamparc BNP Paribas, spécialistes de la classe d’actifs, pour faire le point sur la situation et les convictions du bureau de recherche pour la deuxième partie de l’année 2024. Nous avons interviewé le DGA, Vincent Le Sann. Ainsi que Nicolas Royot et Maxence Dhoury, co-responsables Analyse Financière.

Comment avez-vous vécu ce changement d’ambiance sur les petites valeurs françaises, en l’espace de quelques jours depuis l’annonce de la dissolution ?

" Il y a un mois, à l’occasion de notre conférence annuelle, nous rencontrions près de 200 dirigeants pour faire le point sur leurs perspectives dans un contexte de retour en grâce des PME et ETI cotées. 2024 s’annonçait comme une année de transition avec une croissance des bénéfices par action de l’ordre de 4% pour les valeurs du CAC Mid & Small avant un retour d’une croissance à deux chiffres en 2025. 60% des 70 fonds PEA-PME affichait une collecte nette positive. Avec cette actualité politique, la visibilité sur ces projections bénéficiaires s’est dégradée, une légère décollecte est revenue sur les fonds, c’est frustrant… Cela étant, le risque de baisse est selon nous limité par des valorisations clairement modérées. A 10,5x le PER médian des valeurs du CAC Mid & Small 2025 s’inscrit avec une décote de 50% par rapport à son niveau historique de long terme. Nous serons particulièrement attentifs dans les prochaines semaines aux volumes de transaction, qui opéraient un rebond significatif et qui semblent tenir, et aux niveaux de taux d’intérêt, paramètre clé pour la classe d’actifs. "

Des évolutions législatives favorables aux petites valeurs ont été actées courant juin. Pouvez-vous revenir dessus ?

" La loi « attractivité » visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France comporte en effet de nombreuses mesures relatives aux entreprises cotées. Notons d’ores et déjà le doublement à 2Md€ du plafond de la capitalisation boursière qui élargit de 400 à 600 le nombre de valeurs françaises éligibles au PEA-PME. Afin d’inciter les introductions en bourse, il est prévu d’autoriser les actions à droit de vote multiple (dans la limite d’une durée de 10 ans, renouvelable pour 5 ans), de renforcer la capacité des FCPR à accompagner les entreprises cotées avec un seuil d’éligibilité porté à 500M€ (contre 150M€ auparavant). De plus, la Caisse des Dépôts va lancer au dernier trimestre un fonds de fonds de 500M€ pour prendre des parts dans des fonds Mid & Small et les aider à atteindre la taille critique. Notons également, pour les sociétés déjà cotées, la facilitation des placements privés sans droit préférentiel de souscription et à un prix fixé plus librement. Nous travaillons également avec l’Association française de la gestion financière, Middlenext, Euronext et des avocats en droit boursier pour publier prochainement un manifeste afin de favoriser le financement des PME et ETI cotées. Nous regardons notamment des mesures de fléchage, comme une incitation à l’entrée du PEA-PME ou encore un crédit d’impôt pour réduire le coût d’une introduction en Bourse, sur le modèle italien, qui permet de réduire de 50% la dépense dans la limite de 0,5M€. "

Vers six années de sous-performance en sept ans ?

Quelles sont les nouvelles du côté du marché primaire et des offres publiques ?

" Les introductions en Bourse sont quasiment à l’arrêt. Les deux seules qui ont eu lieu depuis le début de l’année, Exosens et Planisware, ont bien performé, mais elles étaient réservées aux investisseurs institutionnels. Cette possibilité d’exclure les investisseurs particuliers aligne les pratiques de la place avec ce qui se pratique ailleurs en Europe. Elle est favorable aux introductions en Bourse dans la mesure où elle permet d’alléger les processus d’introduction et de saisir des fenêtres de marché assez courtes. Chez Portzamparc, nous avons l’intention de continuer de proposer les IPO aux particuliers. Concernant les offres publiques, elles restent nombreuses et les primes ressortent élevées, à 38% en moyenne cette année, mais il convient d’observer que sur les mois de juin et juillet, traditionnellement riches en opérations financières, nous observons à ce stade un tassement par rapport aux dernières années. "

Dans ce contexte, quelles sont les plus fortes convictions des analystes de Portzamparc ? " Commençons par un cas d’hyper croissance : - 2CRSI. Resserrée sur son métier historique, les serveurs à haute performance, 2CRSI devrait continuer de bénéficier d’un contexte hyper porteur lié à l’IA et à la prise de part de marché des serveurs à immersion, un positionnement occupé par 2CRSI depuis 15 ans déjà. La visibilité est excellente et les guidances nous paraissent prudentes. Plusieurs leviers (croissance, mix produit, optimisation approvisionnements) devraient profiter aux marges. La société doit continuer à redorer son image boursière après des années difficiles mais, avec une décote à juin 2026 qui dépasse 90% sur son grand comparable américain Super Micro, c’est l’une de nos convictions pour les prochaines années. Nous recommandons également : - Bastide, dont l’endettement est désormais sous contrôle (aucune échéance majeure d’ici fin 2026) et qui bénéficiera de cessions d’actifs à bon prix. Par ailleurs, l’activité et les résultats pourraient ressortir au-dessus des indications du management, sans compter un probable contrat supplémentaire au Royaume-Uni. A environ 4x l’EBE, la société décote de près de 50% sur sa moyenne historique et nous visons 30€ sur la valeur. - Compagnie des Alpes mérite mieux compte tenu de l’excellente performance opérationnelle de ce leader mondial des domaines skiables, également 4e opérateur européen des parcs de loisirs. Le rachat d’Urban, à un prix certes relativement élevé, est stratégique et va réduire sensiblement la saisonnalité du groupe tout en augmentant sa marge opérationnelle. Conjugué à une bonne maitrise des charges d’électricité d’ici 2027, la valeur mérite mieux qu’un ratio Price/Book de 0,55x alors que son ROCE a quasiment doublé et approche les 8%. - Entech, qui conçoit et intègre des technologies de stockage d’énergie, poursuit sa forte croissance malgré des décalages d’affaires qui ne sont pas de leur fait. L’augmentation du nombre et de la taille des projets, le développement de l’autoconsommation sont autant d’atouts qui devraient rapidement faire levier sur les résultats. Le flux de nouvelles devrait rester bon, notamment lorsque la récente JV avec Eiffage va commencer à délivrer. - Eramet : le groupe minier est conservé dans la liste malgré sa hausse récente car nous attendons toujours une forte croissance des volumes et des prix. La guidance nous semble trop prudente alors que les cours du manganèse, principale source de profits d’Eramet, sont historiquement élevés car la deuxième mine mondiale est arrêtée après une inondation. Concernant les ratios de valorisation, ils décotent de 30% à 50%, tant par rapport à l’historique que par rapport au secteur. - Groupe Guillin continue de se traiter sur des niveaux de valorisation très abordables puisque le groupe est deux moins cher que ses comparables cotés. L’impact des réglementations contraignantes nous semble exagéré alors que le groupe a démontré sa capacité d’adaptation, et une reprise progressive des volumes est attendue d’ici la fin de l’année. La société dégage beaucoup de cash et n’a quasiment plus de dette, ce qui favorise sa capacité à investir. - Lisi devrait bénéficier d’un momentum particulièrement favorable compte tenu d’une croissance forte dans l’aéronautique qui devrait s’accompagner d’une amélioration des marges supérieure aux attentes du marché. Les catalyseurs sont nombreux : doublement des cadences sur l’A350 d’ici 2026 (programme important et particulièrement rentable pour Lisi), amélioration du FCF… Le placement attendu à terme de la participation de Peugeot Invest sera l’occasion de se positionner sur un titre plus liquide plutôt moins bien valorisé qu’historiquement. - Waga enfin pour terminer par de l’hyper croissance ! Le carnet de commandes de Waga s’étoffe, notamment à l’international. Leur rêve américain se concrétise avec 8 contrats signés depuis mi-2023 et le démarrage de la première unité en mars 2024. D’autres zones sont porteuses et la société a les moyens financiers de ses ambitions après avoir sécurisé plusieurs financements ces derniers mois. Nous visons 27€ sur le titre.