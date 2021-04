Regulatory News:

Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE, éligible PEA-PME) (Paris:ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd’hui la publication d’une étude d’initiation réalisée par Portzamparc, un leader de la recherche sur le segment des petites et moyennes valeurs en France.

Portzamparc initie la couverture de Pherecydes Pharma avec un objectif de cours à 11,10 euros par action et une recommandation « Acheter »*.

* La recommandation d’investissement a été établie le 22 avril 2021 – 9h22 (GMT+1) et a été diffusée pour la première fois le 22 avril 2021 – 9h28 (GMT+1). Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

A propos de Portzamparc

Filiale du Groupe BNP Paribas, Portzamparc est un Prestataire de Services d'Investissements agréé et régulé par l’Autorité des Marchés Financiers, spécialisé sur le segment Small & Mid Caps qui suit un univers de plus de 150 valeurs cotées au travers de son Bureau de Recherche.

Portzamparc est également un acteur majeur des opérations financières des Small & Mid Caps, avec plusieurs centaines de PME & ETI accompagnées pour financer leur croissance via les marchés boursiers.

A propos de Pherecydes Pharma

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez 26 patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com

Avertissements

Pherecydes Pharma et Portzamparc ont signé une convention de prestation de service d'analyse à travers laquelle Portzamparc s'est engagée à produire et à diffuser des études de recherche d'investissement sur Pherecydes Pharma. Par ailleurs, Portzamparc a été Chef de File dans une offre publique concernant les instruments financiers de Pherecydes Pharma durant les douze derniers mois et a signé un contrat de liquidité avec Pherecydes Pharma.

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Pherecydes Pharma, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

