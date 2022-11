Positionnement pour le pivot fabriqué en Chine

Ce que la Fed retire, la Chine pourrait être sur le point de le rendre.

Les spéculations s'intensifient sur le fait que la Chine pourrait bientôt apporter des changements substantiels à sa politique de taux zéro et commencer à rouvrir l'économie. Les prix des actifs chinois étaient en feu à la fin de la semaine dernière, et la lueur devrait continuer à briller lundi.

La forte clôture de Wall street vendredi devrait également aider, mais ce rallye pourrait être vulnérable - la Fed ne pivote pas de sitôt, les taux terminaux implicites sont maintenant supérieurs à 5 %, l'inversion de la courbe de rendement est implacable et un ralentissement des bénéfices l'année prochaine est hautement probable.

Un pivot chinois sur le COVID pourrait-il remplacer le pivot insaisissable de la Fed sur les taux pour les investisseurs, et déclencher un rebond de fin d'année sur les marchés mondiaux ? Certains des mouvements en Chine et à Hong Kong la semaine dernière ont été remarquables.

Les actions de Shanghai ont augmenté de 6,4 %, la plus forte hausse hebdomadaire depuis juillet 2020 ; le Hang Seng de Hong Kong a bondi de 8,7 %, sa meilleure semaine en 11 ans, et le yuan chinois a enregistré vendredi sa plus forte hausse par rapport au dollar depuis la réévaluation ponctuelle de la monnaie en 2005.

(GRAPHIQUE - Actions chinoises : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdpzqreolvw/One.PNG)

Un sommet à Hong Kong la semaine dernière dans le secteur bancaire mondial a montré l'appétit refoulé pour les investissements en Chine. "Le rapport risque/récompense reste intéressant pour les positions longues sur les opérations de réouverture en Chine", estiment les analystes de Morgan Stanley.

La Chine est également sous le feu des projecteurs des données économiques lundi, alors que Pékin publie les chiffres du commerce et des réserves de change pour octobre. L'activité commerciale devrait ralentir et les réserves de change, déjà les plus basses en cinq ans et demi, devraient se rapprocher de la barre des 3 000 milliards de dollars.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

Balance commerciale de la Chine, réserves de change (octobre)

Balance commerciale de l'Inde (octobre)

Compte courant de l'Allemagne (septembre)