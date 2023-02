Possibilité d'un rebondissement en fin de mois en Asie

Les investisseurs attendent un torrent de données économiques asiatiques mardi, notamment le PIB indien, le sentiment du marché semblant s'éclaircir un peu à l'approche du dernier jour de bourse du mois.

Alors que les rendements obligataires américains se sont détendus et qu'il y a eu une rare pause dans l'augmentation des prévisions de taux de la Fed, les actions ont été relativement calmes lundi - le Stoxx 600 européen a connu sa meilleure journée en plus de trois semaines, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux augmenté modestement et l'indice de peur VIX est retombé à un niveau de 20.

Les marchés asiatiques ont également mieux résisté lundi que ce à quoi beaucoup auraient pu s'attendre après la chute de Wall street vendredi et les tensions accrues entre les États-Unis et la Chine au cours du week-end. Le yuan a même enregistré sa plus forte hausse par rapport au dollar en un mois.

Si ce sont les prises de bénéfices de fin de mois et les prises de positions qui vont animer les marchés asiatiques mardi, il y a peut-être de la place pour un rebond décent.

L'indice MSCI Asia ex-Japan est en baisse de près de 7% en février - comparez cela à l'indice MSCI World, en baisse de près de 3%, et au S&P 500, en baisse d'environ 2%.

La série d'indicateurs économiques de la région qui doivent être publiés mardi est dominée par le PIB indien du quatrième trimestre. Les économistes estiment que la croissance s'est encore ralentie en raison de l'affaiblissement de la demande et qu'elle devrait perdre encore plus d'élan cette année, les taux d'intérêt plus élevés pesant sur l'activité.

Le consensus prévoit une croissance annuelle de 4,6 %, qui devrait ralentir à 4,4 % au premier trimestre de cette année. La croissance à travers 2023/24 est attendue à 6,0%, en dessous de l'objectif de 6,5% du gouvernement.

Les investisseurs obtiennent les derniers instantanés de la production industrielle et des ventes au détail du Japon, les chiffres du crédit et des prêts de l'Australie, et les données commerciales du Vietnam.

Le Vietnam rejoint la Thaïlande, Hong Kong et la Corée du Sud dans la publication des données commerciales cette semaine, des chiffres qui donneront un aperçu de la façon dont l'Asie a commencé l'année en termes de commerce avec le reste du monde.

Si les économistes s'accordent à dire que la mondialisation a probablement atteint son apogée il y a plus de dix ans, le commerce mondial a plutôt bien résisté depuis la pandémie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Si cette résilience persiste, les perspectives à long terme des marchés émergents pourraient bien s'éclaircir un peu.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mardi :

- PIB de l'Inde (Q4)

- Les nouveaux gouverneurs adjoints de la Banque du Japon, Himino et Uchida, témoignent devant le Parlement.

- Discours de Goolsbee de la Fed