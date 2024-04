Le marché devient un peu timbré

Je hais ces séances où ma boîte mail contient 97 communiqués de presse de publication de résultats trimestriels. Et où je reçois 55 invitations à participer à une conférence de présentation desdits résultats, généralement en même temps, autour de 8h30 ou 9h00. Vous l'aurez compris, on croûle sous les résultats aujourd'hui. On verra que bien publier ne suffit pas à monter, que mal publier ne fait pas nécessairement baisser et qu'on peut brûler un jour ce que l'on a encensé la veille. Pour la pédagogie, on repassera.