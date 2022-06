Postfinance: Valuu réorientée vers les clients professionnels

Berne (awp) - Le comparateur de crédits immobiliers et privés Valuu, filiale de Postfinance, va se concentrer sur l'activité avec la clientèle professionnelle. Les particuliers pourront quant à eux souscrire des hypothèques auprès de la banque de détail.

Posfinance prévoit ainsi de mettre à disposition d'autres entreprises son portail et ses solutions techniques, a annoncé le bras financier de La Poste jeudi dans un communiqué.

Ces changements seront effectifs au 1er septembre et interviennent alors que le Conseil des Etats a décidé le 30 mai de ne pas entrer en matière sur le projet relatif à la révision partielle de la loi sur l'organisation de La Poste (LOP). Postfinance estime ainsi "que la révision de la LOP sous sa forme actuelle ne sera pas acceptée et qu'elle ne pourra donc pas octroyer directement des crédits dans un futur proche".

"Notre stratégie 2021-2024 part déjà du principe que l'interdiction d'octroyer des crédits va être maintenue", a souligné le directeur général de Postfinance, Hansruedi König.

Le portail Valuu revendique 30'000 utilisateurs inscrits et 100 partenaires bancaires, notamment Credit Suisse, Clientis et des banques cantonales pour les hypothèques et Cashgate ou Banque Migros pour les crédits privé. Valuu ne propose aucun produit de Postfinance, sa maison-mère. Le volume des hypothèques traitées depuis 2019 via la plateforme s'élève à environ 1 milliard de francs suisses.

