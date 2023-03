Berne (awp) - Postfinance revoit à la hausse les intérêts de ses comptes d'épargne et prévoyance 3a. Le bras financier de la Poste réagit ainsi à la décision de la Banque nationale suisse (BNS), qui a relevé jeudi ses taux dircteur de 0,5 point de pourcentage à 1,50%.

Dès le 1er mai, les comptes d'épargne seront rémunérés à 0,70% pour les dépôts jusqu'à 50'000 francs suisses et 0,25% pour les montants dépassant ce seuil. Jusqu'ici, les intérêts étaient de respectivement 0,40% et 0%. Des taux de 1,0% (jusqu'à 25'000 francs suisses), 0,7% (entre 25'000 et 50'000 francs suisses) et 0,25% (au-delà de 50'000 francs suisses) seront appliqués aux comptes d'épargne jeunesse, selon le communiqué diffusé jeudi.

Pour le troisième pilier (3a), la rémunération est remontée à 0,7% contre 0,3% précédemment. Les comptes de libre-passage présenteront un taux d'intérêt de 0,1% (0,01% actuellement).

fr/vj