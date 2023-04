Berne (awp) - Postfinance veut proposer à sa clientèle la possibilité de négocier des devises numériques comme le bitcoin ou l'ether. Pour ce faire, le bras financier de la Poste a entamé un partenariat avec la cryptobanque zurichoise Sygnum, dont elle utilisera la plateforme B2B (business to business) à l'instar d'une quinzaine d'autres établissements.

La collaboration a pour objectif de mettre à disposition des clients de Postfinance des services financiers pour les actifs numériques via la plateforme de Sygnum, selon un communiqué diffusé mercredi. La collaboration avec la cryptobanque permettra au géant jaune de proposer l'achat, la conservation et la vente de monnaies virtuelles.

La filiale de la Poste justifie cette étape par la forte demande en services d'investissement numériques. "La question des actifs numériques est devenue incontournable dans le monde de la finance", déclare Philipp Merkt, directeur des investissements (CIO) Postfinance, cité dans le document.

"Notre plateforme bancaire intégrée B2B permet à plus de quinze banques partenaires d'élargir leur offre de services réglementés pour les actifs numériques à grande échelle et à haute vitesse", a expliqué Fritz Jost, responsable de la clientèle entreprises chez Sygnum. Parmi les établissements ayant recours à la plateforme de la cryptobanque zurichoise figurent notamment la banque privée Bordier & Cie et le conseiller financier VZ Vermögenszentrum.

Titulaire depuis 2019 d'une licence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), Sygnum est par ailleurs actionnaire majoritaire de Custodigit, une coentreprise fondée en 2018 avec Swisscom et à laquelle participe également SIX Group, qui a pour vocation de permettre aux banques d'offrir à leurs clients un accès aux actifs numériques par le biais d'une passerelle unique.

