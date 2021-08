Postfinance se redresse au premier semestre

Zurich (awp) - Postfinance a vu son résultat d'exploitation progresser à 79 millions sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 19 millions par rapport à la même période un an plus tôt. Le bras financier de La Poste continue d'évoluer dans un contexte pandémique difficile, la diminution des transactions en monnaies étrangères, en raison des restrictions de voyage, a en effet pesé sur la performance, a-t-il indiqué jeudi.

Le produit d'exploitation a enflé de 0,4% à 751 millions de francs suisses. Au premier semestre 2020, cet indicateur avait chuté de 11,6% à 748 millions sous l'effet de l'éclatement de la pandémie de Covid-19.

Le résultat des opérations de commissions et de prestations de services s'est accru de 21 millions. Le développement de l'offre de produits de placement, tout comme la progression des chiffres d'affaires du négoce en ligne et des assurances-vie, ont soutenu cette performance. Les opérations de négoce ont également connu une évolution "réjouissante", selon le communiqué.

Par contre, le résultat des produits d'intérêts a reculé de 20 millions. "En raison des taux d'intérêt en partie négatifs appliqués sur les marchés financiers et des capitaux, mais aussi de l'interdiction faite à Postfinance d'octroyer des crédits et des hypothèques, nous ne trouvons plus guère de possibilités de placement rentables des fonds des clients", a regretté la société dans son communiqué.

A fin juin, les avoirs clientèle se portaient à 116,7 milliards de francs suisses, en baisse de 3,9% par rapport à la même période un an plus tôt.

ol/jh