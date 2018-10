PotNetwork Holdings, Inc. : annonce que Diamond CBD poursuit ses enregistrements de produits auprès de la FDA

Les produits en cours de développement de Diamond CBD seront protégés par la propriété intellectuelle pour des applications de marchés de niche uniques

PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink : POTN)(la « Société ») a annoncé aujourd'hui que, tandis que croît et s'étend le marché américain des CBD, la Société développe massivement de nouveaux produits et progresse dans sa stratégie consistant à explorer et à initier des enregistrements auprès de la FDA, des brevets et des marques de commerce spécifiques à certains de ses nouveaux produits Diamond CBD exclusifs.

La Société avait précédemment annoncé avoir engagé plusieurs grands cabinets d'avocats de Fort Lauderdale, en Floride, et de Washington DC, pour gérer les questions de propriété intellectuelle (« PI »), ainsi que pour obtenir des conseils réglementaires en matière de dépôts auprès de la FDA et de questions connexes relatives à l'évaluation de la faisabilité d'une autorisation de la FDA, ainsi qu'à l'enregistrement de certaines formulations de Diamond CBD.

Kevin Hagen, PDG, a déclaré : « Nous pensons que la réussite future de notre Société est liée à notre positionnement sur les marchés de niche exclusifs spécifiques à nos formulations uniques de produits. Aujourd'hui, nous poursuivons cette stratégie spécifique à la santé humaine et aux problématiques de bien-être sous la direction de notre Comité consultatif scientifique, qui supervisera nos essais cliniques préliminaires sur des patients, conformément aux directives et procédures de la FDA. Notre objectif consiste à établir une société unique, bien positionnée sur les marchés clés grâce à cette initiative. » Il a ajouté : « Nous avons la chance de collaborer avec des docteurs, des scientifiques et des conseillers juridiques talentueux, qui nous aident à atteindre cet objectif. Nous pensons que cette stratégie bénéficiera à notre valeur actionnariale globale. »

À propos de Diamond CBD, Inc.: Diamond CBD se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation multinationale d’extraits de chanvre, de qualité supérieure, contenant un large éventail de cannabinoïdes et de dérivés du chanvre naturel. L’équipe Diamond CBD se compose de pionniers de l’industrie du chanvre, d’experts en produits naturels, de chimistes, de médecins et de scientifiques qui se consacrent à la production des huiles à base de cannabidiol (CBD), les plus pures et raffinées. Il en résulte la solide sélection suivante : huiles CBD, teintures, comestibles et liquides de vaporisation, soit les produits naturels les plus puissants que l’on puisse trouver. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web www.DiamondCBD.com.

À propos de PotNetwork Holdings, Inc. : PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink : POTN) est une société cotée en bourse, qui agit en tant que société de portefeuille pour ses filiales First Capital Venture Co., la propriétaire de Diamond CBD, Inc., fabricant des huiles Diamond CBD.

Règle refuge : Ce communiqué de presse contient des Déclarations prévisionnelles au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendées. Tous les énoncés concernant notre situation financière future, nos résultats d’exploitation, nos flux de trésorerie, nos plans de financement, notre stratégie commerciale, nos produits et services, nos positions concurrentielles, nos opportunités de croissance, nos plans et objectifs de gestion pour les opérations futures, incluant des termes tels qu’« anticiper », « si », « croit », « planifie », « estime », « prévoit », « a l’intention de », « peut », « pourrait », « devrait », « fera », et autres expressions similaires sont des énoncés prospectifs qui comportent des risques, incertitudes et imprévus, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté, et qui pourraient entraîner des résultats, performances ou réalisations sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations prévus. Nous ne sommes nullement dans l’obligation (et nous rejetons expressément toute obligation) d’actualiser ou d’altérer nos déclarations prévisionnelles en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.

