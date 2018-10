PotNetwork Holdings, Inc. annonce un nouveau PDG : Kevin Hagen, et d’autres changements

Le Dr Richard Goulding assumera un rôle de dirigeant en tant que médecin en chef, axé sur le développement des produits Diamond CBD et sur les essais cliniques associés

PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink : POTN) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui la nomination de Kevin Hagen, président de sa filiale First Capital Venture Co., propriétaire de Diamond CBD, Inc., au poste de nouveau président-directeur général, avec prise de fonction immédiate.

L’ancien PDG, le Dr Richard Goulding, occupe désormais le poste de médecin en chef, dirigeant le développement des nouveaux produits et les essais cliniques des nouveaux produits exclusifs. Le Dr Goulding se consacrera uniquement à cette fonction, mettant fin à toute participation à d’autres initiatives et affiliations entrepreneuriales, privées ou publiques, dans le secteur CBD. Le Dr Goulding se concentrera sur le développement des produits afin d’élargir et d’améliorer les offres de la société.

Kevin Hagen, le nouveau chef de la direction, a déclaré : « Nous tenons à remercier le Dr Goulding d’avoir répondu par le passé à une exigence considérable, à savoir assumer la double fonction de PDG et de président de notre conseil consultatif médical. Nous sommes certains qu’en tant que médecin en chef, il pourra nous aider à résoudre les problèmes complexes que posent nos nouvelles initiatives en matière de produits CBD dérivés du chanvre, et ce, en collaboration avec nos autres médecins-conseils, scientifiques et conseillers juridiques spécialisés ». M Hagen a ajouté : « Depuis début 2017, nous développons notre marque, notre clientèle et notre gamme de produits. Alors que nous clôturons 2018 et entamons l’exercice 2019, nous entendons devenir une société plus solide, dotée d’une distribution et de ventes robustes, grâce auxquelles nous pourrons continuer à créer davantage de marques et à pénétrer de nouveaux marchés. La valorisation à long terme pour les actionnaires est notre objectif, et non les rendements d’actions à court terme. Nous sommes déterminés à figurer dans le NASDAQ, dans les années à venir, un objectif louable pour toute entreprise publique en phase de démarrage ».

À propos de Diamond CBD, Inc.: Diamond CBD se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation multinationale d’extraits de chanvre, de qualité supérieure, contenant un large éventail de cannabinoïdes et de dérivés du chanvre naturel. L’équipe Diamond CBD se compose de pionniers de l’industrie du chanvre, d’experts en produits naturels, de chimistes, de médecins et de scientifiques qui se consacrent à la production des huiles à base de cannabidiol (CBD), les plus pures et raffinées. Il en résulte la solide sélection suivante : huiles CBD, teintures, comestibles et liquides de vaporisation, soit les produits naturels les plus puissants que l’on puisse trouver. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web www.DiamondCBD.com.

À propos de PotNetwork Holdings, Inc. : PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink : POTN) est une société cotée en bourse, qui agit en tant que société de portefeuille pour ses filiales First Capital Venture Co., la propriétaire de Diamond CBD, Inc., fabricant des huiles Diamond CBD.

