PotNetwork Holdings, Inc. clôture un 3e trimestre record avec un chiffre d’affaires supérieur à 6,1 millions USD

Avec des ventes dont la moyenne atteint 2 millions USD par mois, la Société entame son 4e trimestre en déclarant une augmentation de ses ventes de près de 2 millions USD par rapport au 3e trimestre 2017

PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink :POTN) a annoncé aujourd’hui des revenus de 6,1 millions USD au 3e trimestre, soit une augmentation de 37 % par rapport à la même période de l’année dernière.

La Société s’est engagée à accroître ses activités de marketing l’an dernier, ce qui se traduit par une augmentation du chiffre d’affaires en glissement annuel. Le budget marketing a augmenté de plus de 200 % au cours de cette période.

Diamond CBD distribue des produits de qualité supérieure, et a établi une empreinte de distribution réussie et en croissance constante. Les produits Diamond CBD tirent parti de la popularité du CBD (cannabidiol) dérivé du chanvre. Les produits CBD dérivés du chanvre, de Diamond ne contiennent pas de THC (tétrahydrocannabinol) et sont soumis à des tests de pureté.

Stimulée par les résultats en augmentation constante de sa filiale à part entière, Diamond CBD, Inc., PotNetwork Holdings, Inc. a récemment déposé, auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) sa déclaration d’enregistrement sur Formulaire 10, qui comprend les états financiers vérifiés de la Société. De plus, PotNetwork Holdings, Inc. a l’intention d’obtenir sa cotation sur le marché OTCQB.

À propos de Diamond CBD, Inc.: Diamond CBD se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation multinationale d’extraits de chanvre, de qualité supérieure, contenant un large éventail de cannabinoïdes et de dérivés du chanvre naturel. L’équipe Diamond CBD se compose de pionniers de l’industrie du chanvre, d’experts en produits naturels, de chimistes, de médecins et de scientifiques qui se consacrent à la production des huiles à base de cannabidiol (CBD) les plus pures et raffinées. Il en résulte la solide sélection suivante : huiles CBD, teintures, comestibles et liquides de vaporisation, soit les produits naturels les plus puissants que l’on puisse trouver. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web www.DiamondCBD.com.

À propos de PotNetwork Holdings, Inc. : PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink : POTN) est une société cotée en bourse, qui agit en tant que société de portefeuille pour ses principales filiales, First Capital Venture Co., propriétaire de Diamond CBD, Inc., fabricant des produits Diamond CBD.

